Ballon d’Or 2024 Nominees: Which Football Players Were Nominated?

The 2024 Ballon d’Or ceremony kicks off on Monday, October 28, at the Théâtre du Châtelet in Paris. Viewers can watch the annual event — which is presented by France Football magazine — via streaming or on CBS. And as viewers wait for the winners to be announced, they might need a refresher on all of the nominees.

Hollywood Life has rounded up the full list of nominees for this year’s Ballon d’Or, below.

Male Nominees:

Jude Bellingham (England, Real Madrid)

Hakan Çalhanoğlu (Turkey, Inter)

Dani Carvajal (Spain, Real Madrid)

Rúben Dias (Portugal, Manchester City)

Artem Dovbyk (Ukraine, Dnipro / Girona / Roma)

Phil Foden (England, Manchester City)

Alejandro Grimaldo (Spain, Bayer Leverkusen)

Erling Haaland (Norway, Manchester City)

Mats Hummels (Germany, Dortmund)

Harry Kane (England, Bayern Munich)

Toni Kroos (Germany, Real Madrid)

Ademola Lookman (Nigeria, Atalanta)

Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)

Lautaro Martínez (Argentina, Inter )

Kylian Mbappé (France, PSG / Real Madrid)

Martin Ødegaard (Norway, Arsenal)

Dani Olmo (Spain, Leipzig / Barcelona)

Cole Palmer (England, Manchester City / Chelsea)

Declan Rice (England, Arsenal)

Rodri (Spain, Manchester City)

Antonio Rüdiger (Germany, Real Madrid)

Bukayo Saka (England, Arsenal)

William Saliba (France, Arsenal)

Federico Valverde (Uruguay, Real Madrid)

Vinicius Jr. (Brazil, Real Madrid)

Vitinha (Portugal, PSG)

Nico Williams (Spain, Athletic Club)

Florian Wirtz (Germany, Bayer Leverkusen)

Granit Xhaka (Switzerland, Bayer Leverkusen)

Lamine Yamal (Spain, Barcelona)

Female Nominees:

Barbra Banda (Zambia, Shanghai RCB / Orlando Pride)

Aitana Bonmatí (Spain, Barcelona)

Lucy Bronze (England, Barcelona / Chelsea)

Mariona Caldentey (Spain, Barcelona / Arsenal)

Tabitha Chawinga (Malawi, PSG / Lyon)

Grace Geyoro (France, PSG)

Manuela Giugliano (Italy, AS Roma)

Caroline Graham Hansen (Norway, Barcelona)

Patricia Guijarro (Spain, Barcelona)

Giulia Gwinn (Germany, Bayern Munich)

Yui Hasegawa (Japan, Manchester City)

Ada Hegerberg (Norway, Lyon)

Lauren Hemp (England, Manchester City)

Lindsey Horan (USA, Lyon)

Lauren James (England, Chelsea)

Marie-Antoinette Katoto (France, PSG)

Alyssa Naeher (USA, Chicago Red Stars)

Sjoeke Nüsken (Germany, Chelsea)

Ewa Pajor (Poland, VfL Wolfsburg / Barcelona)

Salma Paralluelo (Spain, Barcelona)

Gabi Portilho (Brazil, Corinthians)

Alexia Putellas (Spain, Barcelona)

Mayra Ramírez (Colombia, Levante / Chelsea)

Trinity Rodman (USA, Washington Spirit)

Lea Schüller (Germany, Bayern Munich)

Khadija Shaw (Jamaica, Manchester City)

Sophia Smith (USA, Portland Thorns)

Mallory Swanson (USA, Chicago Red Stars)

Tarciane (Brazil, Corinthians / Houston Dash)

Glódís Viggósdóttir (Iceland, Bayern Munich)