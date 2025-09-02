Search

NewsExpand Menu

EntertainmentExpand Menu

BeautyExpand Menu

FashionExpand Menu

ShoppingExpand Menu

TrendingExpand Menu

Celebrity BiosExpand Menu

Freeform 31 Nights of Halloween 2025 Schedule: See Lineup of Movies & Shows

It's not spooky season without Freeform's 31 Nights of Halloween! See the full lineup right here.

By:
Reading Time: 7 minutes
September 2, 2025 10:16AM EDT
Freeform 31 Nights of Halloween 2025 Schedule: See Lineup of Movies & Shows
Image Credit: Disney Enterprises, Inc.

Spooky season has officially begun! Yes, we know it’s only September, but Freeform’s annual 31 Nights of Halloween schedule has been unveiled for 2025, and per tradition, it begins on October 1. Without further ado, Hollywood Life has the full TV and movie lineup below.

Wednesday, October 1

12:00 p.m. ET/PT – Edward Scissorhands

2:25 p.m. ET/PT – The Haunted Mansion (2003)

4:25 p.m. ET/PT – Casper (1995)

6:50 p.m. ET/PT – Beetlejuice

8:55 p.m. ET/PT – Hocus Pocus

Thursday, October 2

10:30 a.m. ET/PT – Maleficent: Mistress of Evil

1:00 p.m. ET/PT – Casper (1995)

3:20 p.m. ET/PT – Beetlejuice

5:20 p.m. ET/PT – Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas

6:55 p.m. ET/PT – Hotel Transylvania

9:00 p.m. ET/PT – Hotel Transylvania 2

Friday, October 3

10:30 a.m. ET/PT – The Witches (1990)

12:30 p.m. ET/PT – Hocus Pocus

2:30 p.m. ET/PT – Hotel Transylvania

4:30 p.m. ET/PT – Hotel Transylvania 2

6:30 p.m. ET/PT – Monsters, Inc. (Disney-Pixar)

8:35 p.m. ET/PT – Monsters University (Disney-Pixar)

12:00 a.m. ET/PT – Beastly

Saturday, October 4

7:00 a.m. ET/PT – The Witches (1990)

9:00 a.m. ET/PT – Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides

12:05 p.m. ET/PT – Goosebumps 2: Haunted Halloween

2:05 p.m. ET/PT – Edward Scissorhands

4:35 p.m. ET/PT – Hocus Pocus

6:45 p.m. ET/PT – Casper (1995)

9:15 p.m. ET/PT – Beetlejuice

11:20 p.m ET/PT – Haunted Mansion (2023)

Sunday, October 5

7:00 a.m. ET/PT – Goosebumps 2: Haunted Halloween

9:00 a.m. ET/PT – Twitches

11:05 a.m. ET/PT – Twitches Too

1:05 p.m. ET/PT – Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas

2:45 p.m. ET/PT – Casper (1995)

5:15 p.m. ET/PT – Beetlejuice 

7:20 p.m. ET/PT – Hocus Pocus

9:30 p.m. ET/PT – Hocus Pocus 2

12:00 a.m. ET/PT – Matilda

Monday, Oct. 6

12:00 p.m. ET/PT – Alice in Wonderland (2010) (Live Action)

2:30 p.m. ET/PT – Alice Through the Looking Glass

5:00 p.m. ET/PT – Matilda

7:00 p.m. ET/PT – The Addams Family (1991)

9:00 p.m. ET/PT – Addams Family Values

Tuesday, October 7

12:00 p.m. ET/PT – Edward Scissorhands

2:25 p.m. ET/PT – The Addams Family (1991)

4:25 p.m. ET/PT – Addams Family Values

6:30 p.m. ET/PT – Hocus Pocus

8:35 p.m. ET/PT – Hocus Pocus 2

Wednesday, October 8

10:30 a.m. ET/PT – Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl

1:30 p.m. ET/PT – Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest

4:30 p.m. ET/PT – Hotel Transylvania

6:30 p.m. ET/PT – Hotel Transylvania 2

8:30 p.m. ET/PT – Casper (1995)

Thursday, October 9

10:30 a.m. ET/PT – Spooky Buddies

12:30 p.m. ET/PT – Hotel Transylvania

2:30 p.m. ET/PT – Hotel Transylvania 2

4:30 p.m. ET/PT – Hocus Pocus

6:30 p.m. ET/PT – Casper (1995)

8:55 p.m. ET/PT – Beetlejuice

Friday, October 10

11:00 a.m. ET/PT – Arachnophobia

1:30 p.m. ET/PT – Disturbia – Freeform Premiere

4:00 p.m. ET/PT – Beetlejuice

6:00 p.m. ET/PT – Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

8:35 p.m. ET/PT – Sleepy Hollow (1999)

12:00 a.m. ET/PT – Matilda

Saturday, October 11

7:00 a.m. ET/PT – Mrs. Doubtfire

10:00 a.m. ET/PT – Hocus Pocus

12:05 p.m. ET/PT – Haunted Mansion (2023)

2:45 p.m. ET/PT – Toy Story of TERROR! (Disney-Pixar)

3:15 p.m. ET/PT – Hotel Transylvania

5:20 p.m. ET/PT – Hotel Transylvania 2

7:25 p.m. ET/PT –The Addams Family (1991)

9:30 p.m. ET/PT – Addams Family Values

11:35 p.m. ET/PT – Edward Scissorhands

Sunday, October 12

7:00 a.m. ET/PT – The Black Cauldron (Disney Animated)

9:00 a.m. ET/PT – Spooky Buddies

11:05 a.m. ET – Toy Story of TERROR! (Disney-Pixar)

11:35 a.m. ET/PT – Hotel Transylvania

1:40 p.m. ET/PT – Hotel Transylvania 2

3:40 p.m. ET/PT – The Haunted Mansion (2003)

5:40 p.m. ET/PT – The Addams Family (1991)

7:45 p.m. ET/PT – Addams Family Values

9:50 p.m. ET/PT – Hocus Pocus

12:00 a.m. ET/PT – Beetlejuice

Monday, October 13

12:00 p.m. ET/PT – Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

2:35 p.m. ET/PT – Sleepy Hollow (1999)

5:00 p.m. ET/PT – Beetlejuice

7:00 p.m. ET/PT – Edward Scissorhands

9:25 p.m. ET/PT – Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas

Tuesday, October 14

12:00 p.m. ET/PT – Aladdin (1992) (Disney Animated)

2:00 p.m. ET/PT – Encanto (Disney Animated)

4:05 p.m. ET/PT – Haunted Mansion (2023)

6:45 p.m. ET/PT – Beetlejuice – Pop N’ Knowledge

8:50 p.m. ET/PT – Hocus Pocus – Pop N’ Knowledge

Wednesday, October 15

10:30 a.m. ET/PT – Maleficent: Mistress of Evil

1:00 p.m. ET/PT – Hocus Pocus

3:00 p.m. ET/PT – Goosebumps 2: Haunted Halloween

5:00 p.m. ET/PT – Beetlejuice

7:00 p.m. ET/PT – Hotel Transylvania

9:00 p.m. ET/PT – Hotel Transylvania 2

Thursday, October 16

11:00 a.m. ET/PT – Toy Story of TERROR! (Disney-Pixar)

11:30 a.m. ET/PT – Goosebumps 2: Haunted Halloween

1:30 p.m. ET/PT – Hotel Transylvania

3:35 p.m. ET/PT – Hotel Transylvania 2

5:40 p.m. ET/PT – The Incredibles (Disney-Pixar)

8:20 p.m. ET/PT – Incredibles 2 (Disney-Pixar)

Freeform 31 Nights of Halloween 2025 Schedule: See Lineup of Movies & Shows
Disney. © 2021 Disney Enterprises Inc.

Friday, October 17

10:30 a.m. ET/PT – The Sorcerer’s Apprentice (2010)

1:00 p.m. ET/PT – 101 Dalmations (1996) (Live Action)

3:25 p.m. ET/PT – Cruella

6:30 p.m. ET/PT – Hocus Pocus

8:35 p.m. ET/PT – Hocus Pocus 2

12:00 a.m. ET/PT – Something Wicked This Way Comes (1983)

Saturday, October 18

7:00 a.m. ET/PT – Alice in Wonderland (2010) (Live Action)

9:35 a.m. ET/PT – Alice Through the Looking Glass 

12:10 p.m. ET/PT – Maleficent: Mistress of Evil 

2:50 p.m. ET/PT – The Haunted Mansion (2003)

4:50 p.m. ET/PT – Monsters, Inc. (Disney-Pixar)

6:55 p.m. ET/PT –  Monsters University (Disney-Pixar)

9:25 p.m.ET/PT – Hocus Pocus

11:35 p.m. ET/PT – Casper (1995)

Sunday, October 19

7:00 a.m. ET/PT – Halloweentown

9:00 a.m. ET/PT – Halloweentown II: Kalabar’s Revenge

11:00 a.m. ET/PT – Beauty and the Beast (1991) (Disney Animated)

1:00 p.m. ET/PT – Aladdin (1992) (Disney Animated)

3:05 p.m. ET/PT – Matilda

5:10 p.m. ET/PT – Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas 

6:50 p.m. ET/PT – Haunted Mansion (2023)

9:30 p.m. ET/PT– Casper (1995)

12:00 a.m. ET/PT – Frankenweenie (2012)

Monday, October 20

10:30 a.m. ET/PT – Pirates of the Caribbean: At World’s End

2:10 p.m. ET/PT – Hotel Transylvania

4:15 p.m. ET/PT – Hotel Transylvania 2

6:20 p.m. ET/PT – Casper (1995)

8:50 p.m. ET/PT – Hocus Pocus

Tuesday, October 21

10:30 a.m. ET/PT – Hotel Transylvania

12:35 p.m. ET/PT – Hotel Transylvania 2

2:40 p.m. ET/PT – Casper (1995)

5:10 p.m. ET/PT – Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas – Pop N’ Knowledge

6:50 p.m. ET/PT – The Addams Family (1991)

8:55 p.m. ET/PT – Addams Family Values

Wednesday, October 22

10:30 a.m. ET/PT – The Black Cauldron (Disney Animated)

12:30 p.m. ET/PT – The Addams Family (1991)

2:30 p.m. ET/PT – Addams Family Values

4:30 p.m. ET/PT – The Haunted Mansion (2003)

6:30 p.m. ET/PT – Hocus Pocus

8:35 p.m. ET/PT – Hocus Pocus 2

Freeform 31 Nights of Halloween 2025 Schedule: See Lineup of Movies & Shows
Disney

Thursday, October 23

11:00 a.m. ET/PT – Disturbia

1:30 p.m. ET/PT – Frankenweenie (2012)

3:30 p.m. ET/PT – Edward Scissorhands

6:00 p.m. ET/PT – Sleepy Hollow (1999)

8:25 p.m. ET/PT – Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

Friday, October 24

12:00 p.m. ET/PT – Sleepy Hollow (1999)

2:25 p.m. ET/PT – Haunted Mansion (2023)

5:00 p.m. ET/PT – The Addams Family (1991)

7:00 p.m. ET/PT – Addams Family Values 

9:00 p.m. ET/PT – Hocus Pocus – Pop N’ Knowledge

12:00 a.m. ET/PT – Twitches

Saturday, October 25

7:00 a.m. ET/PT – Spooky Buddies

9:05 a.m. ET/PT – Casper (1995)

11:30 a.m. ET/PT – Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas

1:05 p.m. ET/PT – The Addams Family (1991)

3:10 p.m. ET/PT – Addams Family Values

5:15 p.m. ET/PT – Casper (1995)

7:45 p.m. ET/PT – Hotel Transylvania

9:50 p.m. ET/PT – Hotel Transylvania

11:55 p.m. ET/PT – The Witches (1990)

Sunday, October 26

7:00 a.m. ET/PT – The Addams Family (1991)

9:05 a.m. ET/PT – Addams Family Values

11:10 a.m. ET/PT – Hotel Transylvania

1:15 p.m. ET/PT – Hotel Transylvania 2

3:15 p.m. ET/PT – Monsters, Inc. (Disney-Pixar)

5:20 p.m. ET/PT – Monsters University (Disney-Pixar)

7:50 p.m. ET/PT – The Addams Family (1991)

9:55 p.m. ET/PT – Addams Family Values

12:00 a.m. ET/PT – The Haunted Mansion (2003)

Monday, October 27

12:00 p.m. ET/PT – Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

3:00 p.m. ET/PT – Frankenweenie (2012)

5:00 p.m. ET/PT – Hocus Pocus

7:00 p.m. ET/PT – Hotel Transylvania

9:00 p.m. ET/PT – Hotel Transylvania 2

Tuesday, October 28

10:30 a.m. ET/PT – Spooky Buddies

12:30 p.m. ET/PT – Casper (1995)

3:00 p.m. ET/PT – Hotel Transylvania

5:00 p.m. ET/PT – Hotel Transylvania 2

7:00 p.m. ET/PT – The Haunted Mansion (2003)

9:00 p.m. ET/PT – Hocus Pocus

Wednesday, October 29

10:30 a.m. ET/PT – Casper (1995)

1:00 p.m. ET/PT– Edward Scissorhands

3:30 p.m. ET/PT – Aladdin (2019) (Live Action)

6:30 p.m. ET/PT – Monsters, Inc. (Disney-Pixar)

8:35 p.m. ET/PT– Monsters University (Disney-Pixar)

Thursday, October 30

10:30 a.m. ET/PT – The Sorcerer’s Apprentice (2010)

1:00 p.m. ET/PT – Matilda

3:00 p.m. ET/PT – Cruella

6:00 p.m. ET/PT – Haunted Mansion (2023)

8:35 p.m. ET/PT – Capser (1995)

Friday, October 31

10:30 a.m. ET/PT – Matilda

12:30 p.m. ET/PT – Hocus Pocus

2:35 p.m. ET/PT – Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas

4:10 p.m. ET/PT – Casper (1995)

6:30 p.m. ET/PT – Hocus Pocus 

8:35 p.m. ET/PT – Hocus Pocus 2 

12:00 a.m. ET/PT– Hocus Pocus