AMAs 2026 Winners List: See Which Celebrity Artists Won Awards

The 2026 American Music Awards set the stage at Las Vegas’ MGM Grand Garden Arena for all the celebrity music artists, both veteran and rising stars, to walk away with well-deserved awards. From Artist of the Year to Album of the Year, the annual AMAs honor artists across several music genres.
Hollywood Life has the full list of winners from the 2026 AMAs below.
Artist of the Year
- Bad Bunny
- Bruno Mars
- BTS – WINNER
- Harry Styles
- Justin Bieber
- Kendrick Lamar
- Lady Gaga
- Morgan Wallen
- Sabrina Carpenter
- Taylor Swift
New Artist of the Year
- Alex Warren
- Ella Langley
- KATSEYE – WINNER
- Leon Thomas
- Olivia Dean
- Sombr
Album of the Year
- Cardi B – AM I THE DRAMA?
- Fuerza Regida – 111xpantia
- Justin Bieber – SWAG
- Lady Gaga – Mayhem
- Morgan Wallen – I’m The Problem
- Olivia Dean – The Art of Loving
- Playboi Carti – MUSIC
- Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
- Tate McRae – So Close to What
- Taylor Swift – The Life of a Showgirl
Song of the Year
- Alex Warren – “Ordinary”
- Ella Langley – “Choosin’ Texas”
- HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden” – WINNER
- Kehlani – “Folded”
- Leon Thomas – “MUTT”
- Morgan Wallen – “I’m The Problem”
- Olivia Dean – “Man I Need”
- Sabrina Carpenter – “Manchild”
- sombr – “back to friends”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Collaboration of the Year
- BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – “All the Way”
- David Guetta, Teddy Swims, Tones And I – “Gone Gone Gone”
- Morgan Wallen, Tate McRae – “What I Want”
- PinkPantheress, Zara Larsson – “Stateside”
- Shaboozey, Jelly Roll – “Amen”
Social Song of the Year
- Disco Lines, Tinashe – “No Broke Boys”
- PinkPantheress – “Illegal”
- Role Model – “Sally, When the Wine Runs Out”
- Tyla – “CHANEL” – WINNER
- Zara Larsson – “Lush Life”
Best Music Video
- KATSEYE – “Gnarly”
- ROSALÍA, Björk, Yves Tumor – “Berghain”
- Sabrina Carpenter – “Manchild”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
- Tyla – “CHANEL”
Best Soundtrack
- F1 The Album
- Hazbin Hotel: Season Two
- KPop Demon Hunters – WINNER
- Wicked: For Good
- Charli xcx – Wuthering Heights
Tour of the Year
- Beyoncé – “Cowboy Carter Tour”
- Kendrick Lamar, SZA – “Grand National Tour”
- Lady Gaga – “The Mayhem Ball”
- Oasis – “Oasis Live ‘25 Tour”
- Shakira – “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” – WINNER
Breakout Tour
- Benson Boone – “American Heart World Tour”
- Kali Uchis – “The Sincerely, Tour”
- The Marías – “Submarine Tour”
- Megan Moroney – “Am I Okay? Tour”
- Sleep Token – “Even in Arcadia Tour”
Breakthrough Album of the Year
- Olivia Dean – The Art of Loving
- sombr – I Barely Know Her
- Zara Larsson – Midnight Sun
Best Throwback Song
- 4 Non Blondes – “What’s Up”
- Black Eyed Peas – “Rock That Body” – WINNER
- Goo Goo Dolls – “Iris”
Best Vocal Performance
- Alex Warren – “Ordinary”
- The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden” – WINNER
- Lady Gaga – “Abracadabra”
- RAYE – “WHERE IS MY HUSBAND!”
- Sienna Spiro – “Die on this Hill”
Song of the Summer
- Alex Warren – “FEVER DREAM”
- Bella Kay – “iloveitiloveitiloveit”
- BTS – “SWIM” – WINNER
- Ella Langley – “Choosin’ Texas”
- Harry Styles – “American Girls”
- Noah Kahan – “The Great Divide”
- PinkPantheress, Zara Larsson – “Stateside”
- sombr – “Homewrecker”
- Tame Impala, JENNIE – “Dracula”
- Taylor Swift – “Elizabeth Taylor”
Best Male Pop Artist
- Alex Warren
- Benson Boone
- Ed Sheeran
- Harry Styles
- Justin Bieber
Best Female Pop Artist
- Lady Gaga
- Olivia Dean
- Sabrina Carpenter
- Tate McRae
- Taylor Swift
Breakthrough Pop Artist
- KATSEYE – WINNER
- Sienna Spiro
- Zara Larsson
Best Male Latin Artist
- Bad Bunny
- Junior H
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Double P
Best Female Latin Artist
- Gloria Estefan
- KAROL G
- Natti Natasha
- ROSALÍA
- Shakira
Best Latin Duo or Group
- Clave Especial
- Fuerza Regida
- Grupo Firme
- Grupo Frontera
- Julión Álvarez y su Norteño Banda
Breakthrough Latin Artist
- Beéle
- Kapo
- Netón Vega
Best Latin Song
- Bad Bunny – “NUEVAYoL”
- benny blanco, Selena Gomez, The Marías – “Ojos Tristes”
- Fuerza Regida – “Marlboro Rojo”
- Fuerza Regida, Grupo Frontera – “ME JALO”
- KAROL G – “LATINA FOREVA”
Best Latin Album
- Fuerza Regida – 111xpantia
- WINNER: KAROL G – Tropicoqueta
- Netón Vega – Mi Vida Mi Muerte
- Peso Pluma, Tito Double P – DINASTÍA
- ROSALÍA – Lux
Best Country Album
- BigXthaPlug – I Hope You’re Happy
- Megan Moroney – Cloud 9
- Morgan Wallen – I’m The Problem
- Sam Barber – Restless Mind
- Tucker Wetmore – What Not To
Best Male Hip-Hop Artist
- Don Toliver
- Kendrick Lamar
- Playboi Carti
- Tyler, The Creator
- YoungBoy Never Broke Again
Best Female Hip-Hop Artist
- Cardi B
- Doechii
- GloRilla
- Sexyy Red
- YKNIECE
Breakthrough Hip-Hop Artist
- EsDeeKid
- Monaleo
- PLUTO
Best Hip-Hop Song
- Cardi B – “ErrTime”
- Drake – “NOKIA”
- Gunna, Burna Boy – “wgft”
- Playboi Carti, The Weeknd – “Rather Lie”
- YKNIECE, Quavo, Metro Boomin, Breskii – “Take Me Thru Dere”
Best Hip-Hop Album
- Cardi B – AM I THE DRAMA?
- Don Toliver – OCTANE
- Gunna – The Last Wun
- Playboi Carti – MUSIC
- YoungBoy Never Broke Again – MASA
Best Male R&B Artist
- Bruno Mars
- Chris Brown
- Daniel Caesar
- PARTYNEXTDOOR
- The Weeknd
Best Female R&B Artist
- Kehlani
- Summer Walker
- SZA – WINNER
- Teyana Taylor
- Tyla
Breakthrough R&B Artist
- Leon Thomas – WINNER
- Mariah the Scientist
- Ravyn Lenae
Best R&B Song
- Bruno Mars – “I Just Might”
- Chris Brown, Bryson Tiller – “It Depends”
- Kehlani – “Folded”
- Leon Thomas – “MUTT”
- Mariah the Scientist – “BURNING BLUE”
Best R&B Album
- Bruno Mars – The Romantic
- Justin Bieber – SWAG
- Leon Thomas – MUTT
- Mariah the Scientist – HEARTS SOLD SEPARATELY
- Summer Walker – Finally Over It
Best Rock/Alternative Artist
- Deftones
- Linkin Park
- The Marías
- Sleep Token
- Twenty One Pilots – WINNER
Breakthrough Rock/Alternative Artist
- Geese
- Gigi Perez
- Sombr
Best Rock/Alternative Song
- Noah Kahan – “The Great Divide”
- Linkin Park – “Up From the Bottom”
- sombr – “back to friends” – WINNER
- Sublime – “Ensenada”
- Tame Impala – “Dracula”
Best Rock/Alternative Album
- Sleep Token – Even in Arcadia
- sombr – I Barely Know Her – WINNER
- Tame Impala – Deadbeat
- Twenty One Pilots – Breach
- Zach Bryan – With Heaven on Top
Best Dance/Electronic Artist
- Calvin Harris
- David Guetta
- Fred again..
- ILLENIUM
- John Summit
Best Male K-Pop Artist
- ATEEZ
- BTS
- ENHYPEN
- Stray Kids
- TOMORROW X TOGETHER
Best Female K-Pop Artist
- aespa
- BLACKPINK
- ILLIT
- LE SSERAFIM
- TWICE
Best Afrobeats Artist
- Burna Boy
- MOLIY
- Rema
- Tyla
- Wizkid
Best Americana/Folk Artist (New)
- Lord Huron
- The Lumineers
- Mumford & Sons
- Noah Kahan
- Tyler Childers